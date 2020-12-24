Нападение на девушку на Профсоюзной улице в Москве попало на видео

В распоряжении «360» оказалось видео момента стрельбы на Профсоюзной улице. Там вечером в четверг мужчина напал на девушку.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как сначала человек в черном стоит около машины и выжидает. Когда трое девушек подходят к подъезду, он направляется к компании, а затем выстреливает в одну из них.

Источник фото: телеканал «360»

Информация о случившемся поступила в МВД 23 декабря в 22:50. СМИ писали, что раненую доставили в больницу, стрелок скрылся. Его разыскивает полиция. По не подтвержденным пока данным, преступление совершил отвергнутый поклонник девушки. Он преследовал ее на протяжении почти месяца.

Утром 24 декабря появилась информация, что 30-летняя пострадавшая скончалась в больнице. В СУ СК России по Москве сообщили, что открыто уголовное дело.