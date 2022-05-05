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    05 мая 2022, 03:47

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян на блокировке их сайтов

    РИА «Новости»: мошенники придумали, как обмануть россиян на блокировке их сайтов

    Полина Созыкина

    Новый вид мошенничества в Сети — блокировка сайтов россиян и кража платежных данных. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка».

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян на блокировке их сайтов

    Злоумышленники предлагают зайти на сайт при помощи VPN, при этом ссылаются на технические проблемы. Иногда доверчивым пользователям предлагают скачать непроверенное приложение. Все это может привести к краже платежных данных, предупредили специалисты проекта.

    В России за 2021 год по инициативе Банка России заблокировано шесть тысяч мошеннических ресурсов.

    Аналитик в сфере IT Эльдар Муртазин рассказал, как не стать жертвой киберпреступников. Он заявил, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, особенно уделять внимание сайтам, где требуется регистрация.

    В конце марта отмечена активизация телефонных мошенников, они использовали новостную повестку и упоминали отключение банков от платежной системы SWIFT. IT-специалисты предупредили россиян и посоветовали повышать финансовую грамотность, а также быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону.