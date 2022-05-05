Мошенники придумали новую схему обмана россиян на блокировке их сайтов

Новый вид мошенничества в Сети — блокировка сайтов россиян и кража платежных данных. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка».

Злоумышленники предлагают зайти на сайт при помощи VPN, при этом ссылаются на технические проблемы. Иногда доверчивым пользователям предлагают скачать непроверенное приложение. Все это может привести к краже платежных данных, предупредили специалисты проекта.

В России за 2021 год по инициативе Банка России заблокировано шесть тысяч мошеннических ресурсов.

Аналитик в сфере IT Эльдар Муртазин рассказал, как не стать жертвой киберпреступников. Он заявил, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, особенно уделять внимание сайтам, где требуется регистрация.

В конце марта отмечена активизация телефонных мошенников, они использовали новостную повестку и упоминали отключение банков от платежной системы SWIFT. IT-специалисты предупредили россиян и посоветовали повышать финансовую грамотность, а также быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону.