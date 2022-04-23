Айтишники предупредили россиян об активизации телефонных мошенников

В конце марта — начале апреля в России активизировались телефонные мошенники, предупредили в «Лаборатории Касперского». Айтишники дали несколько советов о том, как обезопасить свои деньги.

Доля пользователей приложения Kaspersky Who Calls, которые в начале весны сообщили о подозрительных звонках, возросла до 4,9%. Это больше, чем в феврале, когда таковых было 3,8%, но гораздо меньше, чем в декабре прошлого года — 10-11%.

Мошенники использовали те же легенды и сценарии, например, представлялись правоохранителями, имитировали голосовое меню банков и просто проводили роботизированные обзвоны. При этом они ориентировались на новостную повестку — в марте упоминали отключение банков от SWIFT.

Специалисты посоветовали россиянам заняться повышением своей финансовой грамотности. Они напомнили, что настоящие сотрудники банка не запрашивают одноразовый код из СМС или push-уведомлений. Также не следует перезванивать на сомнительные номера, открывать неизвестные ссылки и сообщения, делать то, чего быстро и настойчиво требуют телефонные незнакомцы.