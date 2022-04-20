IT-эксперт Муртазин рассказал, как не стать жертвой мошенников в интрнете

Аналитик в сфере IT Эльдар Муртазин дал советы, которые помогут не стать жертвой мошенников. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он рассказал, что ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам. Кроме того, сайты, где требуется регистрация, следует тщательно проверять, чтобы убедиться, что они не поддельные.

«На таких сайтах, как правило, просят ввести личные данные, например логин и пароль, а затем используют их, чтобы совершать преступления», — подчеркнул Мурзатин.