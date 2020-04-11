Мошенники представились ФСИН и стали собирать с россиян штрафы за нарушение самоизоляции

Сообщения приходили на телефоны по специально настроенной выборке. В рассылке мошенники указывали конкретные фамилию, имя и отчество. В теме было указано, что это — «штраф за нарушение режима самоизоляции». Людям предлагалось погасить взыскание в течение суток якобы по упрощенной схеме. Причем SМS преступники подписывали Федеральной службой исполнения наказаний.

Номер телефона, указанный в сообщении, соединял абонента с несуществующей справочной службой МВД.

Это далеко не первый случай мошенничества по подобной схеме за последнее время. Аферисты продумывают все возможные сценарии. Некоторые предлагают заплатить несуществующий штраф якобы из-за того, что суды не работают и есть шанс «закрыть дело» до повестки в органы.

О мошенниках предупреждал и Банк России. Там призвали россиян не сообщать посторонним информацию о своих банковских картах и не вводить данные на неизвестных сайтах.