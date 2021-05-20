Мошенники похитили у пенсионерки более 1,2 миллиона рублей в Подмосковье

В Подмосковье задержали двух подозреваемых, похитивших у пенсионерки из Истры около 1,2 миллиона рублей. Работая в паре, они представлялись работниками социальных служб и проникали в квартиры к жертвам.

Уголовное дело по статье «Кража» возбудили против 22-летней уроженки ближнего зарубежья и 42-летнего уроженца Рязанской области. Об этом сообщили в МВД.

«Установлено, что злоумышленница подошла на улице в селе Павловская Слобода к заявительнице, представилась якобы сотрудником социальной службы и сказала, что женщине полагается надбавка к пенсии в размере шести тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Затем они отправились в квартиру к жертве, где мошенница, достав две пятитысячные купюры, попросила дать сдачу. После того, как подозреваемая узнала, где пенсионерка хранит свои накопления, она отвлекла внимание потерпевшей и украла более 1,2 миллиона рублей.

После задержания оказалось, что пенсионерка из Истры была не первой их жертвой. Ранее таким же способом они обманули пенсионеров 83 и 85 лет Сергиево-Посадского городского округа. У них они украли около 300 тысяч рублей.

«Полиция проводит дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На время расследования подозреваемых отправили в СИЗО.