Кражи с банковских счетов россиян в пандемию выросли на треть

С начала пандемии количество краж с банковских счетов россиян выросло на 30%. Больше всего от телефонных мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии.

Около 70% преступлений были совершены с использованием информационных технологий, согласно данным Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомились «Известия».

С января по март 2021 года зарегистрировано 42 тысячи фактов кражи с банковских счетов россиян. Общее число преступлений за последний год — 136 тысяч. Это больше на 30% по сравнению с 2019 годом. Часто целью злоумышленников становятся пенсионеры, с начала пандемии жертвами мошенников стали 17,2 тысячи человек. Злоумышленники не обходят стороной и совершеннолетних. С 2020 года было зарегистрировано 1,7 тысячи краж с их счетов.

Главная причина роста краж с банковских счетов телефонными мошенниками является финансовая безграмотность, отметила гендиректор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Она заявила, что без информационной компании среди жителей России любое программное обеспечение будет малоэффективным.

Борьбу с телефонными мошенниками ведет Центробанк совместно с телефонными операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами. Они пытаются бороться с подменными номерами, создать систему обмена информацией между банками и операторами мобильной связи.

Ранее стала известна рекордная сумма хищения телефонными мошенниками в России. У 54-летней россиянки украли 400 миллионов рублей.