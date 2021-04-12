Сотрудницу банка в Приморье подозревают в краже денег с карт пенсионеров

В Приморье сотрудницу банка подозревают в хищении более 250 тысяч рублей с карт пенсионеров. По данным следствия, от ее действий пострадали шесть человек.

В полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Пограничного округа. Она сообщила, что с ее банковской кредитной карты сняли 60 тысяч рублей. Пенсионерка уточнила, что оформила карту в 2019 году, но никогда ей не пользовалась.

Расследование показало, что к хищению причастна 29-летняя сотрудница банка. От ее действий пострадали еще пять человек. Она похищала деньги у пожилых женщин, которые редко пользовались банковской картой. В общей сложности подозреваемая сняла более 250 тысяч рублей.

На сотрудницу банка завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Она может получить до шести лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.