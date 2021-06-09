Момент убийства приставов в Адлере попал на видео

Расстрел судебных приставов в Адлере попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина стреляет из ружья в сотрудников ФССП. В этот момент рядом находятся люди.

Видео опубликовал Telegram-канал «Суровый пристав». Судя по кадрам, после убийства стрелок успел перезарядить ружье. Никто из находящихся рядом людей не осмеливался остановить его. Но при этом очевидцы не спешили расходиться.

К раненым приставам через некоторое время отважились подбежать несколько человек. Еще один мужчина, вытягивая перед собой руку, попытался успокоить стрелка. Тот все это время продолжал держать ружье перед собой, не опуская ствол в землю.

По словам местных жителей, на место ЧП первыми прибыли сотрудники скорой помощи, вскоре прибыла полиция. Стрелявшего задержали и доставили в дежурную часть, где он заявил, что никому не собирается отдавать свое имущество. Приставы прибыли к нему, чтобы исполнить решение суда о сносе незаконных построек, но он был против. О содеянном подозреваемый не жалеет.

Бараки на улице Просвещения были построены незаконно. В 2019 году здесь произошел крупный пожар, в котором погибли 11 человек. После этого администрация города обратилась в суд с иском о сносе строений. Постепенно постройки начали убирать. На территории и сейчас работает спецтехника.