Появилось видео с места сноса нелегальных построек в Адлере. Из-за них застрелили приставов

Незаконные постройки в Адлере, из-за которых сегодня застрелили двух судебных приставов, сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360».

Сооружения находились на улице Просвещения. На кадрах можно видеть и место пожара в 2019 году. Его жертвами тогда стали десять человек. После происшествия прокуратура обратилась в суд с иском о сносе строений.

Часть незаконных построек уже успели снести. На территории продолжает работать спецтехника.

Один из бараков решил защитить от сноса местный житель. Он открыл огонь по прибывшим судебным приставам. Два человека погибли. Им было 35 и 36 лет. Подозреваемого в стрельбе задержали. На допросе он заявил, что никому не отдаст свою землю и ни жалеет о преступлении.

По словам соседа стрелка, мужчина был против уничтожения построек, потому что для многих это был дополнительный источник дохода. У него имелось некое письмо о том, что идут судебные разбирательства и в данный момент якобы нет решения суда, что они идут под снос. Когда к нему приехали приставы, между ними начался конфликт и он достал ружье.