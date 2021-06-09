«Думали, что-то грохает на стройке»: очевидцы рассказали о расстреле приставов в Адлере

Адлерский стрелок успел сделать несколько выстрелов, когда к нему приехали приставы. Местные жители сначала подумали, что это просто грохот на стройке. Техника здесь начала работать несколькими днями ранее, поэтому на улице достаточно шумно.

«Стрельба началась примерно в начале 11:00. Было несколько выстрелов. Мы сначала думали, что это что-то грохает на стройке. Первой скорая приехала, потом полиция», — рассказал «360» один из очевидцев.

Еще один горожанин объяснил, что постройки, которые сносят на улице Просвещения, не должны были здесь возводиться, потому что это полоса отчуждения железной дороги.

«Строительство здесь запрещено. Снос построек начался после пожара в 2019 году», — добавил мужчина.

Убитым приставам было 35 и 36 лет. Утром 9 июня они приехали сюда, чтобы исполнить судебное решение о сносе бараков. Но местный житель, чья постройка продолжала стоять среди обломков других сооружений, открыл по ним огонь из ружья. Раненые скончались на месте преступления. Подозреваемого задержали. Он заявил, что защищал свою землю и не жалеет о содеянном. Полиция передала материалы в СУ СК России по Краснодарскому краю.