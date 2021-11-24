Момент наезда сотрудника тюменского СК на двух рабочих попал на видео
Нетрезвый сотрудник Следственного комитета по Тюменской области сбил на своем автомобиле двух рабочих. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, авария произошла на путепроводе улицы Федюнинского.
Видео с моментом аварии опубликовал Telegram-канал Shot.
На опубликованных кадрах видно, как машина на большой скорости врезается в двух мужчин, а после скрывается с места.
В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что намерены ходатайствовать о заключении водителя под стражу. В ближайшее время устроившего смертельную аварию уволят со службы по отрицательных мотивам.
Следователи пообещали привлечь виновника аварии к ответственности по всей строгости закона, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что рабочие вышли на проезжую часть вне пешеходного перехода. В ведомстве не исключили, что погибшие выполняли какие-то работы.
По факту аварии следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения.
По данным СМИ, за рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела областного главка СК. После проведенной экспертизы в его крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.