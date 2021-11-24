СМИ сообщили о гибели рабочих по вине пьяного полицейского в Тюмени. В МВД эту информацию опровергли

Telegram-канал Shot сообщил о гибели двух дорожных рабочих в Тюмени под колесами машины, которой якобы управлял пьяный заместитель начальника следственного отдела. В пресс-службе регионального главка МВД эту информацию опровергли.

«Сотрудника органов внутренних дел за рулем данного автомобиля не было. Материалы по дорожному происшествию направили в СУ СК региона», — сообщили в ведомстве.

По данным Shot, пьяный майор за рулем BMW на большой скорости врезался в двух рабочих, которые чистили снег. Они погибли на месте. Как написал канал, мужчины выставили дорожные знаки, и в районе работ мигали лампочки.

Агентство Ura.ru сообщило, что авария произошла поздно вечером 23 ноября на объездной дороге в районе улицы Федюнинского, за рулем BMW находился водитель 1987 года рождения. Проверка показала, что он был сильно пьян.