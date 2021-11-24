Видео с места смертельного ДТП с пьяным следователем в Тюмени появилось в Сети

Очевидцы опубликовали в интернете ролик с места смертельного ДТП, которое по сообщению СМИ устроил пьяный следователь. На кадрах видно разбитую BMW и водителя в капюшоне, которого прижало подушкой безопасности.

Автор ролика сначала подумал, что управлявший машиной погиб, но потом он подал признаки жизни.

Ранее СМИ сообщили о гибели двух дорожных рабочих под колесами иномарки в Тюмени. Как написал Telegram-канал Shot, за рулем насмерть сбившей людей BMW находился сильно пьяный заместитель начальника следственного отдела. В СУ СК России по Тюменской области «360» подтвердили, что машиной управлял их сотрудник. После ДТП следователи завели уголовное дело.

Официальной информации о состоянии убившего двух мужчин водителя пока нет. Авария произошла поздно вечером во вторник, 23 ноября, на объездной дороге в районе улицы Федюнинского.