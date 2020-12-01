Модель Лилию Судакову арестовали на два месяца за убийство мужа

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения фотомодели журнала Vogue Лилии Судаковой. Подозреваемую в убийстве мужа арестовали на два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Следствие полагает, что не позднее 23:58 28.11.2020 года Судакова, находясь в квартире дома № 16 по улице Гагаринская, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение здоровью П. тяжкого вреда, нанесла потерпевшему не менее одного удара ножом в грудь», — сказано в сообщении.

Судакова сама вызвала мужу скорую помощь. Мужчину госпитализировали в больницу, через некоторое время он скончался от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Модель признала свою вину, во время суда она просила отправить ее под домашний арест. Однако суд решил задержать Судакову — мера пресечения продлится до 28 января 2021 года.

В Санкт-Петербург модель с супругом приехали на выходные. Пара посуточно сняла квартиру в одном из многоквартирных домов. В какой-то момент муж Судаковой привел туда девушку, с которой начал флиртовать на глазах жены. По данным СМИ, таким образом он хотел вывести супругу на эмоции, отомстить ей за то, что она заставляет его ревновать.

После ухода незнакомки между ними вспыхнула ссора. Тогда Судакова схватилась за нож и ударила мужа в грудь. Она пыталась оказать ему первую помощь и вызвала врачей, но они не смогли спасти мужчину.