Появилось видео из дома, в котором модель журнала Vogue убила мужа

Фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова, по версии следствия, зарезала мужа в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

Убийство произошло по адресу улица Гагаринская, 16. На доме установлена мемориальная табличка — здание охраняется государством, потому является объектом культурного наследия. Этот дом посетили множество известных исторических личностей, в том числе Глинка, Лермонтов — они приезжали в гости к Карамзиным.

Лилия Судакова убила мужа в одной из квартир, считает следствие. Ранее СМИ сообщили, что модель вместе с супругом приехали в Санкт-Петербург на выходные. Семья сняла квартиру в этом доме посуточно. В какой-то момент между парой начался конфликт — причиной стала девушка, которую супруг привел в квартиру. Он начал открыто флиртовать с гостьей на глазах жены.

Судаковой не понравилось такое поведение мужа, и она ушла на кухню, чтобы не начинать скандал. Однако вскоре муж пришел к жене и начал ее бить. В тот момент Лилия держала в руках нож — по данным Mash, она сделала единственный удар и попала мужу точно в сердце. Женщина тут же вызвала врачей, однако медики не смогли помочь мужчине.

Модель написала явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть по неосторожности.