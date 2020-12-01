Стали известны подробности убийства мужа фотомодели Лилии Судаковой

Инсайдер рассказал, что супруг часто ревновал свою яркую жену и решил отомстить ей, выведя ее на эмоции. Он привел в съемную квартиру неизвестную девушку и начал с ней флиртовать, чем сильно разозлил Судакову.

Незнакомка ушла, а между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой модель схватилась за нож и ударила им мужа в грудь. Она попыталась оказать раненному первую помощь и вызвала медиков. Но после госпитализации мужчина умер.

Манекенщица написала явку с повинной. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть по неосторожности. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь в Казани задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве 25 пожилых женщин. По версии следователей, первое преступление подозреваемый мог совершить девять лет назад. Отмечается что он убивал не только в Татарстане, но и в соседних регионах Поволжья.