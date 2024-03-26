Эксклюзив 26 марта 2024, 12:45 Многоэтажку, где сдавали квартиру террористу Фаридуни, сняли на видео Появилось видео дома, где сдавали квартиру главарю террористов из «Крокуса»

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Видео с многоэтажкой, квартиру в котором, предположительно, сдавал одному из террористов восьмой фигурант дела об атаке на Crocus City Hall Алишер Касимов, появилось в распоряжении «360». Речь идет о доме в Путилкове.

Материалы в отношении Касимова сегодня поступили в Басманный суд Москвы. Известно, что фигурант — уроженец Киргизии.

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По данным Telegram-канала Baza, Касимов сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, который является предполагаемым лидером группы боевиков.

Источник Shot уточнял, что сам Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.

Накануне, 25 марта, суд арестовал еще трех фигурантов дела о террористической атаке на концертный зал. Они приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов — родные братья, Исроил Исломов — их отец.

Обвиняемых в теракте четырех преступников — Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни — ранее арестовали до 22 мая.