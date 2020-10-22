Жительницу Челябинска ограбили и похитили ее семимесячного ребенка. Об этом женщина заявила в полиции.

По словам 24-летней Татьяны, все произошло около половины девятого вечера (18:30 мск) вблизи улицы Жукова в Металлургическом районе города. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Татьяна почувствовала, как кто-то потянул ее за капюшон, после чего потеряла сознание.

Очнувшись, мать не обнаружила переноски с младенцем, а также кошелька, телефона и ключей. Ребенка Татьяна воспитывает одна — ее бывшего мужа убили в прошлом году. К поискам младенца подключились волонтеры.

По данным Теlеgrаm-канала Челябниск № 1, пострадавшая приехала на такси, но ошиблась с адресом. Она спросила дорогу у прохожего и пошла в нужную сторону пешком. В какой-то момент ее потянули за капюшон и оглушили. Женщина воспитывает ребенка с сожителем, уточнило сетевое издание.

Ранее стало известно о состоянии шестимесячной девочки из Свердловской области, которую мать с рождения держала в шкафу и практически не кормила. К моменту поступления в реанимацию ребенок весил 3,1 килограмма.

А в подмосковном Сергиевом Посаде мальчик полутора лет попал в нейрохирургию, упав с балкона на третьем этаже. По словам врачей, ребенок отделался испугом.