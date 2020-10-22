Медики назвали стабильным состояние найденной в шкафу девочки из Карпинска
О том, как чувствует себя шестимесячная малышка, РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга.
«Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает», — заметили в клинике, уточнив, что Полина поправилась на 800 граммов.
В медицинское учреждение ребенка доставили в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее третью степень дистрофии, которая развилась на фоне длительного голодания. Малышка весила всего 3,1 килограмма. Она провела три дня в реанимации, после чего девочку перевели в отделение гастроэнтерологии.
Младенца обнаружили в шкафу у жительницы Карпинска в начале октября пришедшие к ней в гости подруги. Прокуратура выяснила, что дочь женщина родила еще в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не получила, а от знакомых ребенка скрывала. Подходящей одежды, питания и средств детской гигиены в доме не было.
Следователи возбудили дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.