Медики назвали стабильным состояние найденной в шкафу девочки из Карпинска

Полугодовалая девочка, которую мать из Карпинска держала в шкафу с рождения, находится в стабильном состоянии. В больнице ребенок прибавил уже 800 граммов.

О том, как чувствует себя шестимесячная малышка, РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга.

«Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает», — заметили в клинике, уточнив, что Полина поправилась на 800 граммов.

В медицинское учреждение ребенка доставили в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее третью степень дистрофии, которая развилась на фоне длительного голодания. Малышка весила всего 3,1 килограмма. Она провела три дня в реанимации, после чего девочку перевели в отделение гастроэнтерологии.

Младенца обнаружили в шкафу у жительницы Карпинска в начале октября пришедшие к ней в гости подруги. Прокуратура выяснила, что дочь женщина родила еще в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не получила, а от знакомых ребенка скрывала. Подходящей одежды, питания и средств детской гигиены в доме не было.

Следователи возбудили дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.