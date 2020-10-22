Выпавшего из окна ребенка выходили в нейрохирургии в Люберцах. Врач рассказал о его состоянии

В начале октября в Сергиевом Посаде ребенок упал с балкона многоквартирного дома. Его быстро отвезли в больницу, где он сутки пролежал в реанимации. Но совсем скоро мальчик вернется домой. Исполняющий обязанности заведующего отделения нейрохирургии люберецкой больницы Павел Куликовский рассказал «360» о самочувствии мальчика и о том, как обезопасить детей от подобного.

«Ребенок поступил в отделение реанимации, на следующие сутки был переведен в нейрохирургию. <…> В настоящий момент состояние ребенка стабильное, он находится в отделении, готовится к выписке. <…> С ним постоянно находится бабушка, которая хорошо о нем заботится. Ребенок чистый, ухоженный», — рассказал врач.

По его словам, оперативное лечение ребенку не проводили, но сделали автоматическую терапию. Также доктор объяснил, почему малыша пришлось везти из Сергиева Посада в Люберцы.

«Мы являемся единственным отделением нейрохирургии в Подмосковье, которое принимает пациентов с подобными травмами, — сказал он. — В будущем у ребенка должно быть все хорошо, никаких нарушений у него быть не должно. <…> Было проведено необходимое лечение по основному заболеванию».

При это медик отметил, что настроение у ребенка грустное. Но это может быть из-за чего угодно. Скорее всего, он скучает по родителям или же просто по характеру не весельчак. Теперь мальчик должен находиться под постоянным наблюдением врачей, чтобы любые изменения можно было сразу отследить.

«Он должен наблюдаться у неврологов и педиатров по месту жительства в течение длительного времени. <…> Родители не всегда могут что-то увидеть», — объяснил Куликовский.

Доктор также подчеркнул, что через их отделение много проходит детей с подобными случаями.

«Чаще всего кататравма происходит из-за москитных сеток, когда маленькие дети облокачиваются вроде на закрытое окошко, а потом на москитной сетке падают вниз. По-хорошему, этот вопрос нужно решать на правительственном уровне. Из-за москитных сеток гибнет большое количество детей», — предупредил собеседник «360».

Тем не менее в этом случае ребенку повезло и он отделался легким испугом, уверен доктор.