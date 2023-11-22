Эксклюзив 22 ноября 2023, 12:42 «Места себе не нахожу». Актер Сергей Чирков объяснил пьяное выступление на конкурсе в Обнинске Чирков побывал в полиции и прокуратуре после пьяного выступления в Обнинске

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Актер Сергей Чирков дал объяснения в прокуратуре и отправился в отдел полиции после выступления в пьяном виде на молодежном конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске. В комментарии «360» артист объяснил свой проступок.

«Ошибка признана, конфликт исчерпан, мне безумно стыдно за свое поведение. Места себе не нахожу. <…> Я думаю, что это стечение обстоятельств и моя некая безалаберность», — сказал Чирков.

Актер признался, что еще не извинился перед родителями детей за свое поведение на конкурсе, но надеется это сделать. Отвечая на вопрос, какое наказание ему грозит, артист сказал, что его ждут бессонные ночи.

«Я уже съел себя вообще весь, мне, правда, очень стыдно. Я не понимаю, что происходит», — подытожил Чирков.

Телеканал «360»

После того как актер дал объяснения в прокуратуре, его отвезли в отделение полиции. Там на артиста собирались составить протокол по административным статьям о мелком хулиганстве и нарушении запрета на курение.

Прокуратура и УМВД по Калужской области начали проверку после жалоб на поведение Чиркова на конкурсе в Обнинске. Участники фестиваля сообщили, что актер курил, лежа на сцене, и матерился перед детьми.

Руководитель проекта, хореограф Ирина Овчарова сказала «360», что артист выпил на мероприятии, но при общении с ней вел себя адекватно.