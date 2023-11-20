Происшествия 20 ноября 2023, 16:36 Полиция проверит видео с неадекватным поведением актера Чиркова на детском конкурсе Полиция приступила к проверке видео с неадекватным поведением актера Чиркова РИА «Новости»

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Полиция начала проверку после появления в Сети видео асоциального поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов «Энергия улиц» в Обнинске. Артист позволил себе курить прямо на сцене и использовать матерные слова при юных участниках мероприятия. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель УМВД Калужской области.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — указала собеседница агентства.

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По результатам работы правоохранителей в УМВД примут решение в отношении Чиркова в соответствии с действующим законодательством.

Представитель ведомства уточнила, что проверку начали после мониторинга СМИ и соцсетей.

Кроме того, к выяснению обстоятельств случившегося присоединились сотрудники региональной прокуратуры. Они начали изучать обнародованные видеоматериалы и документы по подготовке и проведению детского конкурса.

Администрация Обнинска объявила, что 19 ноября во Дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта «Энергия улиц». Целью проекта стали выявление и поддержка талантливых детей. Чиркова пригласили на мероприятие в качестве специального гостя. Директор ДК Ирина Пахомова заявила, что после неадекватного поведения лично выдворила артиста из стен учреждения культуры, отметив, что конкурс не нуждается в его участии.

Однако сам Чирков не извинился перед организаторами и юными участниками мероприятия. А хореограф Ирина Овчарова сообщила «360», что актер был нетрезв, но при личной встрече вел себя адекватно.