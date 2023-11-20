Эксклюзив 20 ноября 2023, 12:03 «Он был выпивший». Актер Сергей Чирков устроил на молодежном конкурсе в Обнинске алкоперформанс Хореограф Овчарова: актер Сергей Чирков был пьян на проекте в Калужской области YouTube

Читать 360tv в

На финал молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске пригласили актера Сергея Чиркова. В интернет попало видео, на котором вместо наставлений он курил, лежа на сцене, и матерился. Руководитель проекта, хореограф Ирина Овчарова подтвердила «360», что артист выпил, но при личной встрече вел себя адекватно.

Член жюри и наставник

Женщина вместе с участниками конкурса — дуэтом детей-инвалидов из клуба «Особые возможности» — заходила к специальному гостю в гримерку. Чирков, по словам хореографа, тепло их принял, сфотографировался и пообещал приехать.

Реклама

«Ну да, он был выпивший. Я не видела, как он вел себя потом… Он сначала вышел на сцену, а потом сидел в жюри. Мы с детьми уходили и пять номеров отсутствовали, я не видела нюансов. А мы с ним общались совершенно нормально», — сказала она.

Овчарова сказала, что актер уехал раньше остальных. Ее удивило, что он сорвался посреди конкурса. Только сегодня из видео в соцсетях женщина узнала о возможной причине.

«Я спросила, понравился ли ему наш номер, а он ответил, что уже уезжает. Это была середина проекта. Конечно, расстроенный. Видимо, его уже в зале кто-то попросил, но мы этого не видели. <…> Такое ощущение, что, может быть, это было как-то запланировано кем-то другим, не знаю», — сказала она.

Сценический образ

Версию о том, что пьяный перформанс мог быть срежиссированным образом актера, поддержал фотограф Дмитрий Масленников. Он заявил «360», что снимал мероприятие и не заметил ничего странного в поведении артиста.

«Нет, я этого [случая] не видел. Нормальный сценический образ — шутил, все нормально, я видел это. <…> Это, по-моему, образ такой. У нас и конкурс-то молодежный был», — сказал он.

Скандальный ролик опубликовали в Telegram-канале «Типичный Обнинск». Звезду сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» пригласили 19 ноября в Дом культуры, чтобы воодушевить начинающих артистов. По словам авторов видео, он вел себя неадекватно еще до начала концерта. Чирков пытался дать детям наставления, еле держась на ногах и матерясь, а потом покурил, лежа на полу у рояля.

Организаторы не хотели пускать его на сцену, но артист все-таки прорвался. Он перебил ведущую, пошутил о певце Егоре Криде, а потом ушел.