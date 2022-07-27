Мать убитой в Новосибирске девочки трижды заявляла в полицию об угрозах в адрес дочери

Мать убитой в Новосибирске 16-летней девочки за семь месяцев трижды писала заявление в полицию об угрозах в адрес несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в областном главке МВД России.

«Предварительно установлено, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило три заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней», — цитирует сообщение РИА «Новости».

По данным МВД, участковые проводили проверку каждого заявления в установленном порядке. По всем трем фактам вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Следственный комитет проведет проверку по каждому заявлению.

Тело несовершеннолетней со множественными ножевыми ранениями обнаружили на улице Лесосечной в Новосибирске. Видеорегистратор автомобиля зафиксировал кадры расправы. Убийца скрылся с места преступления, но его поймали по горячим следам в другом районе города. Подозреваемый — 27-летний ранее судимый мужчина, в приступе ревности он нанес подруге более 10 ножевых ранений.