Житель Новосибирска нанес 14 ударов ножом 16-летней девочке

Видеорегистратор автомобиля зафиксировал жуткие кадры с убийством 16-летней девушки ранее судимым мужчиной. Нападение произошло вечером 26 июля в Новосибирске.

Водитель видел, как по дороге бежала несовершеннолетняя, а за ней мужчина с ножом. Он повалил жертву на землю и нанес ей 14 ударов холодным оружием. Другой водитель попытался помешать расправе, он подъехал к склонившемуся над подростком убийце.

Испугавшийся преступник бросился бежать и скрылся из виду. В данный момент его разыскивают правоохранительные органы. Пострадавшая скончалась от полученных ранений. Известно, что нападавший уже был судим за аналогичное преступление. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.