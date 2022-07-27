Подозреваемого в расправе над 17-летней девушкой схватили в Новосибирске

В Новосибирске убили 17-летнюю девушку. Ей нанесли 15 ударов ножом. Полиция схватила подозреваемого. Он мог сделать это из ревности, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Погибшую вечером 26 июля нашли на улице Лесосечной Советского района. Убийца напал на нее с ножом. Момент преступления попал на видео. Он сбежал, девушка умерла на месте.

«Предварительно установлено, что на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом по разным частям тела», — сообщили в СКР.

Следователи вместе с коллегами из главка МВД России по Новосибирской области выследили подозреваемого. Его нашли в Ленинском районе города. Им оказался ранее судимый 27-летний парень. Возбуждено уголовное дело об убийстве.