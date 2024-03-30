Криминал 30 марта 2024, 00:42 Мать напавшего на «Крокус» рассказала о его судимости за развратные действия Мать боевика Фаридуни призналась, что ее сына осудили в 10-м классе за разврат Freepik

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В Таджикистане напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни еще в школьном возрасте осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Об этом «Известиям» рассказала мать боевика.

По словам женщины, ее сын попал в тюрьму в 10-м классе. Его осудили по статье о развратных действиях в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия. По ней предусмотрено наказание от двух до восьми лет, но женщина не уточнила, какой срок получил ее сын.

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После освобождения ее сын устроился на стройку, потом работал на хлебопекарне около полугода.

«Потом пошел в Россию, хотел жениться», — рассказала она.

До этого женщина расплакалась и попросила прощения у россиян, чьи близкие пострадали и погибли во время теракта в Красногорске.

Ранее сообщили, что в Таджикистане членов семьи Фаридуни увезли из дома в неизвестном направлении.Эту информацию подтвердили их соседи в селе Лойоби, расположенном недалеко от Душанбе.