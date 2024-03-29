Происшествия 29 марта 2024, 03:29 Семью террориста из «Крокуса» забрали из дома в Таджикистане Asia Plus: семью одного из напавших на «Крокус» увезли в неизвестном направлении РИА «Новости»

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Членов семьи Фаридуна Шамсиддина, подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле», увезли из дома в таджикистанском селе. Информации об их местонахождении нет, написал портал Asia Plus.

По данным издания, из дома в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе, забрали отца Шамсиддина, его мать, брата, жену, ребенка, тещу, дядю и двоюродных братьев. Эту информацию подтвердили их соседи.

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По словам супруги дяди Шамсиддина, 23 марта их увезли «люди в официальной форме» в неизвестном направлении.

Также женщина рассказала, что в детстве Фаридуни Шамсиддин рос «спокойным мальчиком, его разговоры и поведение не вызывали никаких подозрений.

Собеседница портала отметила, что за несколько дней до теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсиддин позвал тестя на некую работу в Москву. Тот якобы приехал в столицу России, но не нашел зятя.

Боевики устроили расстрел людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сбежавших террористов задержали в Брянской области. В теракте погибли 143 человека, включая трех детей.