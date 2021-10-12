Махачкалинского школьника отправили под стражу по делу об убийстве сверстника

Кировский суд Махачкалы отправил в СИЗО девятиклассника, подозреваемого по делу о гибели его одноклассника после драки с поножовщиной в школе. Об избрании меры пресечения ученику сообщило РИА «Новости».

Дело было возбуждено по статье об убийстве. Суд рассмотрел материалы и принял решение арестовать подростка на два месяца. Молодой человек пробудет в СИЗО до 11 декабря.

Постановление об аресте может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня вынесения.

Драка в школе № 51 произошла 11 октября. В потасовке участвовали два девятиклассника. Один из учеников получил ножевое ранение и умер в больнице. Второй был задержан полицией. Правоохранителям он заявил, что ударил своего соперника непреднамеренно, это произошло, потому что он был в состоянии аффекта.

После гибели ученика директор и завуч школы были уволены. В их отношении возбуждено дело о халатности. Еще одно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбудили против руководства частного охранного предприятия, которое оказывало услуги в этом учебном заведении.