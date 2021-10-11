Месть за драку или случайность? Что известно о поножовщине в школе в Махачкале

В школе № 51 в Махачкале произошло убийство. Одного из учеников зарезали прямо в здании учебного заведения. По данным следователей, это сделал его одноклассник. Погибшему юноше было 15 лет.

После нападения возбудили уголовное дело об убийстве. В Следственном комитете рассказали, что драка между мальчиками произошла в школе днем 11 октября. Один ударил второго ножом. Подростка успели отвезти в больницу, но спасти его не удалось.

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил оперативно установить причины и условия произошедшего, а также дать жесткую правовую оценку действиям руководства школы, которое отвечало за обеспечение безопасности.

Версия напавшего школьника

Подозреваемого в убийстве 16-летнего школьника доставили в отдел полиции. Молодой человек заявил, что раньше у него не было конфликтов с погибшим.

«Нож я приобрел еще примерно где-то год назад. В таком маленьком магазинчике купил. Нож всегда дома лежал. Я не знаю. Просто у всех есть, у меня тоже будет. Но вот в один день я решил взять нож с собой, положил в карман. Я в ту неделю даже в школу не ходил. А потом при драке он оказался в кармане. Непреднамеренно. Я его не хотел убивать. Я ударил его в состоянии аффекта», — рассказал ученик во время беседе с полицейскими.

После этого, по словам школьника, он не убегал с места преступления, а пошел к директору, рассказал о том, что произошло.

Месть за избиение

Другие ученики школы заявили, что задержанный юноша носил с собой охотничий нож на занятия больше года, сообщил Telegram-канал «Mash гор». По данным источника издания, на подростка из-за этого жаловались директору, обращения поступали от одноклассниц, которых это пугало. Но, по их словам, никакой реакции на эти жалобы не последовало.

Учащиеся сообщили, что именно из-за ножа этого ученика до этого избили за школой, после этого он стал еще более озлобленным. По словам детей, некоторым он даже присылал письма с угрозами.

Конфликт и драка с поножовщиной, которые произошли в понедельник, стали следствием той самой потасовки, считают подростки. По их словам, задержанный школьник напал на одного из тех, кто его тогда избил. Они начали драться в коридоре, все закончилось в итоге гибелью одного из них.

Мать умершего школьника, по данным «Mash гор», была госпитализирована. Ее поместили в реанимацию после того, как женщина узнала о смерти сына.

Еще одна драка

В этой же школе, где произошла смертельная драка, в тот же день случилась еще одна потасовка. Ученики избили оператора местного телеканала РГВК «Дагестан».

По предварительным данным, это были старшеклассники школы. Сейчас оператор с многочисленными гематомами находится в больнице, уточнили в официальном Telegram-канале телекомпании.