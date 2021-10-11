Драку с поножовщиной махачкалинских школьников сняли на видео

Драку двух старшеклассников из школы № 51 Махачкалы сняли на видео. На опубликованные кадры, предположительно, попал ножевой удар, который в результате привел к смерти одного из участников конфликта. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале РГВК «Дагестан».

На опубликованных кадрах видно, что двое юношей стоят друг напротив друга. Один из участников драки толкает другого, после на одном из кадров можно увидеть, что у толкнувшего в руках нож. Официального подтверждения подлинности этих кадров нет.

Драка в школе № 51 Махачкалы произошла в понедельник, 11 октября. В ходе конфликта двух девятиклассников один из учеников получил ножевое ранение. Пострадавший подросток скончался в больнице. Второго участника драки задержали полицейские.

На допросе юноша заявил, что нож купил год назад. До последнего времени он им не пользовался, но накануне решил взять с собой. По его словам, он ранил соперника в состоянии аффекта. После этого второй участник драки сбежал.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» в отношении подростка. Фигурантами дел о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, стали директор школы, завуч и сотрудники частного охранного предприятия, работавшие в учебном заведении.

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова заявила, что у подростка давно были проблемы с поведением и учебой. Отдельно она отметила, что вход в школу оснащен металлодетектором, но юноша каким-то образом пронес нож.

Ученики махачкалинской школы в беседе с журналистами рассказали, что девятиклассник уже год приходил на уроки с большим охотничьим ножом. Директор на жалобы не реагировал, тогда школьники решили проучить вооруженного одноклассника сами. В один из дней они избили его после уроков, чем еще больше озлобили. По словам школьников, сегодняшняя драка стала продолжением прошлого конфликта.