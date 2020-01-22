Лжеюристов задержали в Волгограде. Они обманули людей на 30 млн рублей

Волгоградские полицейские задержали 10 человек, которые под видом юристов предоставляли гражданам свои услуги. От их действий пострадали 50 человек, а сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей», — сказала Волк.

По данным следователей, группа лжеюристов создала ООО «Региональный центр юридической помощи», а затем арендовала офис и открыла кол-центр в Волгограде. Сообщники опубликовывали объявления в Сети и обзванивали людей, предлагая юридические услуги. Мошенники заключали с гражданами договоры, но не соблюдали прописанные условия.

«Если обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд», — пояснила Волк.

В итоге полицейские задержали лжеюристов и провели обыски в их квартирах и офисе, изъяли визитки, документацию и другие улики. Троих задержанных заключили под стражу, так как они считаются предполагаемыми организаторами группы. Двоим подозреваемым запретили определенные действия, а оставшимся выдали обязательство о явке.