Преступник перерезал жертве горло в Волгограде

Труп нашли случайно. Он находился в 200 метрах от берега и плавал лицом вниз. На шее жертвы обнаружили следы двух ножевых ранений, еще несколько ударов ножом были нанесены в грудь. Документов не было, так же как и некоторых предметов одежды.

Оперативники установили личность убитого, после чего начали «отрабатывать» знакомых. Поиск очень быстро дал результат — был задержан приятель жертвы.

Как выяснилось, 14 января мужчины вместе выпивали, возник конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ножевых ранений. Труп он погрузил в свой минивэн, отвез к реке и бросил в воду. Экспертиза обнаружила кровь в салоне автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»). Следствие настаивает на аресте виновника, так как он пытался скрыть следы преступления.