Юрист на миллион. Как фирма в Москве не оказала юрпомощь, зато взяла немыслимые деньги у пенсионеров

Бесплатная юридическая помощь оказалась слишком дорогой. Миллион рублей перевела столичным адвокатам племянница Героя Советского Союза Георгия Леладзе Зинаида. Пенсионерка написала заявление в полицию с требованием привлечь консультантов к ответственности. Она уверена, что фирма обманным путем выманивает у пожилых людей деньги.

Двери коллегии адвокатов «Надежное решение» закрыты сегодня очень надежно. Клиентов не принимают, а их собралось на пороге несколько человек и все, как один, хотят вернуть свои деньги. Зинаида Леладзе — племянница Героя Советского Союза — когда-то обратилась к юристам с просьбой помочь вернуть 300 тысяч рублей, которые одолжила своему знакомому.

«Вот, например, последняя сумма — набор юридических услуг — сначала 35 тысяч, потом еще 500, потом еще 160, в общей сложности где-то к миллиону», — говорит клиент коллегии адвокатов Зинаида Леладзе.

Источник фото: телеканал «360»

Получается, что Зинаида Николаевна заплатила адвокатам в три раза больше, чем ей должны. Почти столько же юристам отдала и Тамара Дерюгина. Сначала цены на услуги казались пенсионерке приемлемыми, но аппетиты консультантов только росли.

Источник фото: телеканал «360»

«Через три дня вызывают — снова не хватает денег, у нас все схвачено, отдадим следователю, отдадим в прокуратуру, мы всем взятки должны дать, 520, и держали долго», — рассказывает клиент коллегии адвокатов Тамара Дерюгина.

И это при условии, что адвокаты обещали Дерюгингой аннулировать договор кредита на 77 тысяч рублей, который пенсионерке навязали в косметологическом центре. К офису юристов обманутые женщины вызвали наряд полиции. Но и им двери никто не открыл. Сотрудники МВД приняли заявления от пострадавших.

Спустя час, проведенный у закрытых дверей, на пороге появился молодой человек, он работает в коллегии адвокатов, правда, общаться с пенсионерами отказался.

Сотрудника фирмы узнала Надежда Ларионова. Она передала юристам больше шестисот тысяч рублей — за обещание вернуть полтора миллиона, которые она вместе с мужем вложила в кооператив, он позже обанкротился. Пенсионерка уверена — в компании работают настоящие психологи, а не юристы.

«У меня впечатление, что меня напоили или гипноз — наверное, что-то есть, я до сих пор полагаю. Я адекватный человек, я думаю, я разумно поступаю., но тут меня как будто подменили. То есть вытащить все деньги, включая последнюю пенсию, и ничего не сделать», — делится клиент коллегии адвокатов Надежда Ларионова.

Заручившись поддержкой на этот раз проверенного юриста, пенсионеры написали коллективное заявление. Анатолий Коровин рассказал, что подобных компаний много, некоторые их сотрудники используют сомнительные методы, чтобы уговорить клиентов.

«Для того чтобы обеспечить доверие своих клиентов, они говорят — мы являемся бывшим или действующим сотрудником правоохранительных органов, вот мое удостоверение. Естественно, у пожилого человека возникает сразу доверие и он подписывает договор», — сказал Анатолий Коровин, юрист.

Отличить лжеюриста от настоящего очень просто. Компетентные специалисты действуют по закону. И никогда, по крайней мере, не произнесут слово «взятка» при клиенте. Зинаида Леладзе и другие пенсионеры готовы идти до последнего — слишком большие суммы на кону. В МВД, в свою очередь, начали проверку, не исключено, что по ее результатам заведут уголовное дело.