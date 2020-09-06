«„Лефортово“ надо еще заслужить»: экс-губернатор Фургал рассказал о буднях в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в столичном СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в причастности к организации убийств. По словам экс-главы региона, у него сложились нормальные отношения с администрацией и сокамерниками.

«Вообще, как говорят, „Лефортово“ надо еще заслужить! Здесь свои порядки, все четко, строго, по закону. И здесь содержатся особо опасные. <…> В общем, конфликтов с администрацией нет. Они уважительно относятся, я тоже», — рассказал Фургал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Цитату привел «Московский комсомолец».

Экс-губернатор добавил, что сразу после суда ему принесли целую пачку телеграмм. Позже ему передали более 200 книг. Произведения хранятся на складе и выдаются по заявлению.

«Потом забирают, приносят новые. Сейчас решил перечитать Бунина „Солнечный день“. Еще читаю библиотечную Фуко „Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы“. Очень рекомендую», — сказал Фургал.

Вместе с ним в камере сидит экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. По словам Фургала, с сокамерниками у него сложились нормальные отношения.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — заключил он.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву. По информации следствия, он имеет отношение к организации убийств и покушений на предпринимателей. По решению суда бывшего губернатора Хабаровского края арестовали.