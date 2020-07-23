СК: расследование по делу Абызова перешло в завершающую стадию

Следствие по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова практически закончилось. Следственный комитет готовится дать окончательную правовую оценку преступным действиям как самого Абызова, так и его сообщников.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов рассказал в интервью газете «Коммерсант», что скоро всем фигурантам дела предъявят обвинения в окончательной редакции.

«Мы готовимся <...> начать ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемых и потерпевшую сторону», — пояснил он. Стадию дела Степанов назвал «завершающей».

С учетом недавних арестов всего по делу проходят 12 человек, еще четырех объявили в международный розыск.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года. Бывшему министру предъявили обвинения в мошенничестве. Ему также вменяют создание преступного сообщества и финансовые махинации.

По версии следствия, вместе с подельниками Абызов в 2014 году украл четыре миллиарда рублей со счетов «Сибэко» и РЭС. Деньги они вывели из России на счета на Кипре, позже переведя полученную сумму в доллары. В июле 2020-го СК нашел новых подозреваемых по делу Абызова.