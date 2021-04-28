Курганского депутата исключат из партии, и прокуратура проверит за жестокое убийство волка

Депутат «Единой России» из Курганской области Денис Хахалов с друзьями охотился на волков в Свердловской области. Вместо ружья они использовали снегоход. Охотники сбили волка и несколько раз проехались по нему. Однопартийцы осудили жестокость политика. В беседе с «360» депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Александр Хинштейн выразили надежду на уголовное наказание.

Накануне в социальных сетях появилось видео, где Хахалов вместе с друзьями в феврале этого года сбили волка на снегоходе. Не дождавшись его смерти, они начали над ним издеваться: засовывать в пасть дуло ружья. Хахалов радовался больше всех убийству волка и предлагал раздавить голову замученного животного ногой.

«Все, что происходит на видео, конечно, никакой охотой не является. Это живодерство, это жестокое убийство, это цинизм, это, с моей точки зрения, уголовное преступление, но это никак не охота», — заявил «360» Владимир Бурматов.

Он заявил, что готовит депутатский запрос в МВД и прокуратуру. Бурматов считает, что на Хахалова должно быть заведено уголовное дело.

«Произошедшее должно расследоваться, невзирая на депутатские корочки, ими прикрыться не получится. Все участники этого безобразного действия должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что я здесь высматриваю признаки уголовного преступления. Охотой это не является, животное находилось в беспомощном состоянии, над ним жестоко издевались. Здесь виновные должны понести уголовную ответственность», — добавил политик.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал «360», что Хахалова в ближайшее время исключат из партии за дискредитацию.

«В ближайшее время живодер будет с позором исключен из рядов нашей партии за дискредитацию. Мы направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления», — сообщил он.

Он заявил, что рассчитывает на принципиальность прокуратуры при рассмотрении этого случая.

Заявление на Дениса Хахалова и его друзей также написали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Они просят привлечь их по статьям «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными», сообщила «Лента.ру».

По данным департамента, охота, которую заснял депутат на видео, происходила в феврале этого года. Он с друзьями задавил на снегоходе четырех волков. При этом у них якобы не было разрешения на отстрел хищника и имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье.