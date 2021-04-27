Силовики проверят курганца, задержавшего прокуроров-охотников

На председателя общества охотников Ивана Терентьева написали жалобу участники скандальной охоты, среди которых были прокуроры. В конце прошлого года мужчина задержал охотников за незаконный отстрел животных.

«Участники районного общества охотников, в том числе и скандальной охоты, написали обращение в районную прокуратуру. Там они просят проверить работу Терентьева-младшего. Районная прокуратура направила коллективное обращение в отдел полиции „Шумихинский“», — рассказал URA.ru отец Ивана Терентьева.

Мужчина добавил, что на Ивана оказывается давление, с его рабочего места изъяли документы. Терентьевы опасаются, что по нему могут необоснованно принять решение.

В ноябре 2020 года иван Терентьев с охотинспектором департамента природных ресурсов задержали группу охотников, которая незаконно отстреливала животных, среди них оказались прокуроры, сообщало URA.ru. В пресс-службе прокуратуры Курганской области тогда заявили, что по материалам департамента природных ресурсов проведена проверка, которая не выявила нарушений.