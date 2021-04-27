Опасная борьба за природу. Житель Воскресенска чуть не стал жертвой браконьеров в Москворецком заказнике

Житель Воскресенска Алексей Герасимов едва не стал жертвой браконьеров, которые орудуют в Москворецком заказнике с попустительства охотоведов. По словам мужчины, на этой территории разрешают охотиться за деньги, но все происходящее выходит далеко за рамки закона. Сейчас в преступных схемах разбирается СК РФ.

Москворецкий заказник находится на территории городского округа Воскресенск. Весной здесь можно встретить огромное количество уток и еще около 200 видов редких птиц. Здесь стаи отдыхают и готовятся к дальнейшему перелету, рассказал Герасимов в беседе с «360». Трогать птиц в это время нельзя, но браконьерам до этого нет никакого дела.

«У нас есть огромный мегаполис, в котором люди готовы платить огромные деньги. И появилось такое предложение — платите 20 тысяч рублей, и мы привезем вас в заказник», — объяснил он.

По словам Алексея, такой бизнес придумали местный председатель общества охотников с одним из охотоведов. Сначала Герасимов пытался бороться с ними самостоятельно и даже смог застать браконьеров врасплох. Но те смогли скрыться. Вели они себя при этом очень агрессивно.

Затем при дальнейшем осмотре места их преступления он обнаружил в старом мангале сожженные путевки, в которых указывали «левые суммы».

«Преступники пытались избавиться от улик. Но сгорело не все. То, что осталось, теперь в распоряжении следователей», — отметил он.

В региональном ГСУ СК РФ подтвердили, что в отношении охотоведа из Воскресенска, подозреваемого в мошенничестве с договорами о предоставлении услуг клиентам, возбуждено дело о мошенничестве. Следователи полагают, что подозреваемый старший охотовед получал с клиентов деньги за разрешение на охоту. Затем оформлял бланки отчетности, в которых указывал неверные сведения о полученных средствах. Разницу между заявленной и реальной суммами он оставлял себе.

Герасимов выразил мнение, что к мошеннической схеме был также причастен и председатель Воскресенского общества охотников. По мнению Алексея, именно с подачи руководства был организован преступный бизнес.