Криминалисты нашли затертую кровь в Mercedes убитого в Москве таксиста | 360°

Криминал 24 октября 2022, 14:26 Криминалисты нашли затертую кровь в Mercedes убитого в Москве таксиста СКР: криминалисты нашли в Mercedes-Benz убитого таксиста следы крови Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Криминалисты осмотрели автомобиль Mercedes-Benz, на котором работал убитый в Москве таксист, при помощи специального оборудования. Они нашли в нем следы крови, которые пытались смыть. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«На водительском сиденье обнаружены замытые следы крови. Назначены необходимые судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Таксист пропал 17 октября. Он взял очередной заказ и больше не вышел на связь. Спустя шесть дней его тело с ножевыми ранениями и другими признаками насильственной смерти нашли у проезжей части в Сергиевом Посаде. В интернете появилось видео с места, где его обнаружили.

Реклама

Подозреваемого вычислили и задержали в Краснодарском крае. Им оказался 19-летний парень. Он продал автомобиль, который забрал у таксиста, через мобильное приложение. Машину изъяли и отправили на экспертизу.

Источник «360» рассказал, что предполагаемый убийца продал автомобиль перекупщику. Он сказал, что это авто его покойного отчима, пообещал привезли документы позднее, получил 500 тысяч рублей задатка и исчез. Во время сделки парень вел себя подозрительно и, возможно, был в состоянии наркотического опьянения. «Известия» писали, что подозреваемый является сыном священника.