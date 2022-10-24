«Вел себя подозрительно». Подозреваемый в убийстве таксиста мог быть под психотропными веществами | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 00:43 «Вел себя подозрительно». Подозреваемый в убийстве таксиста мог быть под психотропными веществами Источник «360»: подозреваемый в убийстве таксиста мог быть под психотропными веществами

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Водителя московского такси бизнес-класса нашли с множественными ножевыми ранениями спустя четыре дня после пропажи. В преступлении подозревают 19-летнего клиента, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией. По его информации, молодой человек мог быть под психотропными веществами.

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Утром 17 октября 31-летний таксист вышел на работу на служебном автомобиле Maybach, домой он так и не вернулся. Спустя четыре дня его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили около парка в Сергиевом Посаде. У погибшего остались жена и пятимесячная дочь. Ранее коллега погибшего рассказал, как проходили поиски пропавшего таксиста.

Под подозрение попал молодой мужчина — клиент элитного такси. После совершения убийства молодой человек смог продать Maybach скупщику и получил предоплату в размере 500 тысяч рублей. Покупателя злоумышленник заверил, что элитное авто принадлежит его умершему отчиму: он пообещал 24 октября привезти пакет документов.

Предположительно, подозреваемый мог находиться под воздействием психотропных веществ, его повеление показалось перекупщику странным. По данным источника, молодой человек постоянно оборачивался и смотрел по сторонам, а также вел себя напряженно.

Подозреваемого объявили в розыск, за информацию о его местонахождении объявили награду в 300 тысяч рублей.