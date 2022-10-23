Труп пропавшего таксиста обнаружили в парке Сергиева Посада. Видео с места | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 16:43 Труп пропавшего таксиста обнаружили в парке Сергиева Посада. Видео с места Коллега рассказал про поиски пропавшего таксиста, чей труп обнаружили в Сергиевом Посаде

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Труп пропавшего шесть дней назад таксиста обнаружили в «Парке приключений» в городе Сергиев Посад. Подробности про поиски каналу «360» рассказал коллега погибшего.

Сообщается, что мужчину задушили, а его автомобиль угнали.

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Коллега убитого сказал, что его поиски начались практически сразу, как он пропал. В полиции сначала отказались фиксировать пропажу, так как не прошел еще соответствующий срок.

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«Мы сами занимались поисками. Нашли последнюю геолокацию телефона, геолокацию автомобиля и начали потихонечку его разыскивать. У нас общий чат и группа, где мы общаемся. Он 17 октября уехал до клиента в Сергиев Посад на Mercedes-Maybach и пропал, пропал и автомобиль с геолокации. <…> И вот только сегодня его нашли, спустя шесть дней», — сказал он.

По его словам, все «Мерседесы» отслеживаются, так как машины недешевые. Поэтому, когда автомобиль отключили, и он пропал с локации, владелец автомобильного парка тут же поднял панику, «с этого все началось».

Собеседник пообещал, что скоро выложат видео с официальным комментарием владельца автопарка.

На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что житель Балашихи сжег свою знакомую вместе с ее квартирой. Женщина скончалась, а соседям пришлось прыгать с балкона, чтобы спастись.