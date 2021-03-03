Кравчук выступил против решения ДНР открывать упреждающий огонь

Леонид Кравчук высказался против разрешения ДНР стрелять по позициям Вооруженных сил Украины. Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил об этом 3 февраля в Facebook.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — заявил он в тексте сообщения.

Ранее военные самопровозглашенной Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня в целях подавления и ликвидации огневых точек армии Украины. В сообщении говорилось, что Украина нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели не реагируют на эти нарушения.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Данные меры предполагают полный запрет на стрельбу, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательных действий. Помимо этого, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного завершения конфликта.