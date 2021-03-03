Силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня в целях подавления и ликвидации огневых точек армии Украины. Об этом написало Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции республики.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — процитировал пресс-службу сайт RT.

Накануне сотрудники милиции ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли пригород Донецка. Согласно информации правоохранителей, огонь открыли утром с позиций 28-й бригады ВСУ. В целом было выпущено 20 мин.

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что на возвращение Донбасса украинским властям понадобится десятилетие.