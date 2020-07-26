ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Командование самопровозглашенных народных республик Донецка и Луганска опубликовали приказы о соблюдении перемирия с 27 июля.

Приказ ДНР опубликован на сайте Народной милиции, он запрещает командирам подразделений любые провокации и их стороны на линии соприкосновения. Они также будут обязаны сообщать обо всех случаях нарушения перемирия.

Запрещено применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Аналогичные указания содержит приказ начальника управления Народной милиции ЛНР № 98, которое распространило оборонное ведомство республики. Его текст приводит РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что минская контактная группа по урегулированию конфликта на Украине согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня и наступательных действий. Документ вступит в силу с 27 июля.

Режим прекращения огня устанавливается на бессрочный период до полного всеобъемлющего урегулирования статуса Донбасса.