Координатор рассказал о поисках убитых девочек в Кузбассе

Двух 10-летних девочек, пропавших в Кемеровской области, искали волонтеры не только из Кузбасса, но и соседних регионов, а также местные жители. Об этом «360» рассказала координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Анна.

Искать двух девочек, пропавших в Киселевске, помогали волонтеры из Тамбова и Новосибирска. В поисках, которые продолжались и ночью, также принимали участие 125 местных жителей.

«Был объявлен сбор людей. В первую очередь мы собирали наших подготовленных поисковиков. Они проходят обучение, знают, как себя вести в таких случаях», — рассказала координатор поисков.

С волонтерами работал картограф. Местность в лесу обычно делят на квадраты. В окрестностях занимались расклеиванием ориентировок, распространяли информацию в соцсетях, опрашивали местных жителей.

Девочки пропали в понедельник. Утром они ушли в школу, но так и не вернулись. Их видели в магазине с незнакомым мужчиной, который покупал им сладости.

Школьниц нашли убитыми. Их обнаружили в Киселевске в одном из заброшенных домов. В Следственном комитете также заявили о задержании предполагаемого убийцы. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь.