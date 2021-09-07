СК подтвердил обнаружение тел пропавших в Кузбассе девочек

В Следственном комитете подтвердили, что 10-летних школьниц в Кузбассе нашли убитыми. Подозреваемый задержан.

Следователи рассказали, что подозреваемый был ранее судим, ему 41 год, он живет в деревне Мыски.

Смерть девочек подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он заявил, что регион окажет семьям погибших всею необходимую помощь. Об этом он написал в Instagram.

По данным Следственного комитета, тела девочек нашли в одном из заброшенных домов города Киселевска. Заведено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

Ранее в СМИ появилось видео с допроса предполагаемого убийцы. Он сказал, что купил им сладости, а потом их пути разошлись. Однако после того, как его перестали снимать, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. По данным Life, рядом с телами была найдена удавка.

Две 10-летние девочки пропали после школы 6 сентября. Их видели в магазине со взрослым мужчиной. Он купил им сладости, а потом увел в неизвестном направлении. По видеокамерам определили личность подозреваемого. Он в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбыл около 10 лет за изнасилование.