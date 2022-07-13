Контрактника в Судаке побили не из-за Z

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как все было на самом деле в конфликте между военнослужащими и прохожими в Судаке. Аксенов написал в своем Telegram-канале, что произошел бытовой конфликт, никакой политической подоплеки не было, как и символики Z на одежде военных.

Аксенов раскрыл подробности произошедшего после того, как поговорил по этому поводу с правоохранителями и узнал от них, какие пояснения дал потерпевший. По его словам, в понедельник двое контрактников, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев Судака, отдыхали в баре, где пили спиртное. Из бара за ними никто не следил, как убедились по записям с камер.

«Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — рассказал Аксенов.

После этого в конфликт включились еще трое прохожих. Один из них дважды ударил потерпевшего военнослужащего в лицо.

«В результате военный получил повреждения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был исчерпан, стороны разошлись», — сообщил он.

Глава Крыма подчеркнул, что это официальные данные.

«Еще раз повторю: на наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали», — написал Аксенов.

Советника Аксенова по информационной политике Олег Крючков накануне сообщил, что контрактника в Судаке якобы избили за букву Z на одежде. Утром во вторник он сообщил, что подозреваемые задержаны.