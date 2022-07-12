Подозреваемых в избиении контрактника за букву Z на одежде задержали в Крыму

Неизвестные напали на российского военного в Судаке за букву Z на одежде. Советник главы Крыма информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале заявил, что всех подозреваемых уже задержали.

«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — сказал он.

Объектом нападок группы неизвестных — предположительно, трех мужчин — стал российский военный, проходящий службу на контрактных условиях. Об этом Крючков рассказал «Известиям».

Нарушителям порядка не понравилось, что у солдата на одежде была изображена буква Z, которую в народе считают символом поддержки спецоперации РФ на Украине. За это группа неизвестных избила мужчину. По словам Крючкова, после нападения они преследовали военнослужащего и угрожали ему.

«Одно могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жесткой», — заключил Крючков.

Журналисты «Известий» отметили, что к расследованию нападения на российского военного привлекли сотрудников местной прокуратуры и полиции. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.